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Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi

Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi

DENİZ YOLU İLE TAHLİYE EDİLENLER

Yangın Devam Eden Yangınlar Termik Santral Orman Yangını 

-İNSANLARIN DENİZ ARAÇLARINA AKIN ETMESİ
-SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN VATANDAŞLARA YARDIMCI OLMASI
-HİÇBİRŞEYDEN HABERSİZ ANNESİNİN KUCAĞINDA UYAYARAK TAHLİYE EDİLEN BİR KIZ ÇOCUĞU
-OTOBÜSLERLE TAHLİYE OLANLAR
-GENLE VE DETAYLAR

( MUĞLA -EK) - Büyükler telaşlı, çocuklar olan bitenden habersiz bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı MUĞLA

- Muğla’da bir haftadır devam eden yangınların Milas ilçesinde bulunan termik santrale sıçramasının ardından bölgede Ören başta olmak üzere 10 mahalle tahliye edildi. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı. Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale de sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından çevredeki risk taşıyan yerlerdeki mahallelerin boşaltılması kararlaştırıldı. Tahliyeler Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akyaka’da bağlı bulunan özel teknelerle denizden, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ve halkın özel araçları ile karadan sağlandı. Deniz yolu ile tahliye edilenlerin Bodrum’a karayolu ile nakledilenlerin ise Muğla merkeze taşınacağı belirtildi. Tahliyelerin devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.
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