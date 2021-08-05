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Termik santral bölgesi soğutuluyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termik santral bölgesi soğutuluyor

Termik santral bölgesi soğutuluyor

BÖLGEDE BEKLEYEN ÇOK SAYIDA TANKER

Orman Yangınları Ormana Yangın Devam Eden Orman Yangınları Helikopter 

-HELİKOPTERLERİN VE HELİKOPTERLERİN SÜREKLİ SU SIKMASI
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’daki yangın bölgesinde en riskli alan olan Termik Santral ve çevresi sürekli soğutuluyor. Bölgede karadan tankerlerle havadan da helikopterlerle ormana sürekli su püskürtülüyor. Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşanmıştı. Gece bölgedeki yangın kontrol altına alınırken, santralde de önemli bir hasarın olmadığı açıklanmıştı. Bölgeye girişler söndürme ekipleri ve üst düzey görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmez iken, santralin içi ve çevresinin sürekli havadan ve karadan su ile püskürtülerek soğutulduğu görüldü.
(İK-
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