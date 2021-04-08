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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termal devremülk mağdurları destek istedi

Termal devremülk mağdurları destek istedi

Adliye önü mağdurlarından detay

Jandarma Basın Açıklaması Karahisar Mülk Satışı Dolandırıcılık 

-Açıklamalar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da termal devremülk dolandırıcılığı mağdurları, seslerinin duyulmasını için destek istedi. Afyonkarahisar’da ocak ayında termal devre mülk satışı üzerinden 7 binden fazla kişiyi 150 milyon liradan fazla dolandırdıkları öne sürülen 39 kişi jandarmanın operasyonlarıyla tutuklanmıştı. Hukuki süreç devam ederken, mağdurlar Afyonkarahisar Adliyesi önüne bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına açıklamalarda bulunan Tüketiciler Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Avukat Zekiye Ilgaz Özdarendeli, devletin bu işletmelere kayyum atamasını talep etti. Özdarendeli, çoğu insanın sözleşme gereği ödemesi gereken bedelleri ödediğini aktararak, "Ama parası içeride, ne tapusunu alabiliyor, ne hizmetini alabiliyor. Kayyum atansın, oradaki hesaplar kontrol atına alınsın ve ödemeler devlet eliyle bu mağdurlara gerçekleştirilsin istiyoruz” dedi.
Afyon’un adını 2-3 termal kirletti Termal mağduru Bekir Bilgin ise, Afyonkarahisar’ın termal konusunda dolandırıcılıkla anılmaya başladığını söyledi.

Bilgin, “Afyonkarahisar milletvekillerine sesleniyorum. Artık Türkiye’de Afyonkarahisar dolandırıcılıkla anılıyor. Afyonkarahisar deyince insanlar 'Aman oraya gitmeyin, onlar dolandırıcı' diyor. Ben Afyonkarahisar’ın nüfusunu bilmem. Afyonkarahisar’ın tamamını bu 2-3 termal lekeledi" diye konuştu.

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