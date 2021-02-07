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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

olay yerinden detay

Polis Polis Ekipleri Yükselen Trol 

-ekiplerden detay
-terlikten detay
-apartman sakinlerinden detay

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da 5 katlı apartmanın zemin katında terlik yangını apartmanı ayağa kaldırdı.Olay, saat 22.30 sularında Beşevler Konak Mahallesi Hallaç Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, dumandan etkilenen mahalle sakinleri kısıtlamayı unutup bir anlık panikle sokağa döküldü.Öte yandan, yangının çıkış nedeninin zemin katta bulunan terliklerin tutuşması sebebiyle başladığı öğrenildi.Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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