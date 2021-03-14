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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Terkos Gölünde kaçak avlanma denetimi

- Terkos Gölünde kaçak avlanma denetimi

Balıkların göle salınması

Mülkiye Para Cezası Kaçak Avcılık Irak 

-Ağların gölden çekilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) Terkos Gölünde kaçak avlanma denetimi- Terkos Gölünde silah ile balık avlayan kişiye 10 bin TL para cezası- Kaçak olarak avlanan balıklar suya bırakıldı İSTANBUL

- Terkos Gölünde yapılan denetimde kaçak olarak avlanan yaklaşık 100 civarında balık tekrar suya bırakılırken, 1 kişiye ise patlayıcı silah ile balık avcılık yapmasından dolayı 10 bin TL idari para cezası uygulandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün çalışma programı kapsamında, Terkos Gölünde kaçak olarak ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetime Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri kontrol görevlileri, Yassıören Jandarma ekipleri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak İsobder Balıkçılar Derneği ekiplerinin gözlem amaçlı katıldı.
Yapılan denetimlerde uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 300 metre uzatma misina ağ ile 11 takım pinter ağlara el konuldu. Ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 100 adet ve 200 kg ağırlığında muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy ilçe Müdürlüğü deposuna yeddi - emin olarak kaldırıldı. Ayrıca 1 kişi hakkında ise patlayıcı silah ile balık avcılığı yapmasından 10 bin TL idari para cezası uygulandı. (ZA- MB-
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