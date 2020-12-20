Terkos Gölü’nde yasadışı balıkçılık denetiminde 2 ton balık yakalandı



- İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma birimleri ve balıkçılık derneklerinin Terkos Gölü’nde yasadışı ticari balıkçılık yapanlara yönelik denetimde yaklaşık 2 ton balığa el konuldu. Canlı olan balıklar tekrar ait oldukları alana bırakıldı.İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma birimleri ve balıkçılık dernekleri tarafından Terkos Gölü’nde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde avcılığa uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 17 bin metre uzatma misina ağına ve 150 takım büyük boy pinter ağa el konuldu. Denetimlerde ayrıca misina ağ ve pinter içinde bulunan canlı bin 500-bin 600 adet olan yaklaşık 2 ton muhtelif balığa da el konuldu. Balıklar canlı olduklarından tekrar iç sulara bırakıldı.Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere malzemelere el konulurken, uyarılara uymayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.



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