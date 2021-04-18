Terkos Gölü’nde yasa dışı balık avına 14 bin lira ceza

-Balık tutarken ki halleri

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( İSTANBUL - FOTO) İSTANBUL



- Terkos Gölü’nde balıkların üreme alanlarına geçiş güzergahlarını kapatarak yasa dışı avcılık yapan 8 kişiye toplam 14 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. Terkos Gölü Hisarbey mevkiinde balıkların üreme döneminde sürü halinde yumurta yapacakları alana barikat koyularak yasa dışı avcılık yapıldığını fark eden vatandaşlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne CİMER-TİMER, sivil toplum kuruluşları ve WhatsApp hattı üzerinden şikayette bulundular. Şikayet üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ve Çatalca Karacaköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, birlikte yaptıkları denetimde yasa dışı avcılık yapan balıkçıları tespit etti. Tespit edilen 8 kişiye toplam 14 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. (ZA-CC-Y)



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