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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Terk edilen yaşlı köpeğe belediye sahip çıktı

- Terk edilen yaşlı köpeğe belediye sahip çıktı

köpek

Köpek Ameliyat Irak 

-veteriner
-belediye ekipleri
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de sahibi tarafından terk edilen yaşlı köpeğe Ümraniye Belediyesi sahip çıktı. Sağlık sorunları bulunan yaşlı köpek, uygulanan tedaviyle kısa sürede sağlığına kavuşturuldu. Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çevresine yaşlı olduğu için sahibi tarafından terk edilen köpeğe, Ümraniye Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Yaşlı olması ve bakımsızlık nedeniyle gözlerinden ve ağzından yaş gelen, ayrıca aşırı derecede zayıf olan köpeğe sahip çıkan barınak görevlileri köpeği tedaviye alarak kısa sürede sağlığına kavuşturdu. Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Esma Çerkes, “Ciddi anlamda solunum yolu enfeksiyonu vardı. Ağzından ve gözünden zaten akıntılar geliyordu. Sahibi yaşlandığı için bırakmıştı. Oldukça yaşlı bir köpek. Yani insan yaşı ile 70-80 yaşına denk geliyor diyebiliriz. Gözlerinde sarkma mevcut zaten yine yaşlılığa bağlı. Hatta bazen görmüyor sanıyorlar aslında çok güzel görüyor, gözleri biraz sarkmış” dedi.
Köpeğin sağlık durumunun şuanda iyi olduğunu belirten Esma Çerkes, “Genel durumu şuan iyi. İştahı, yemek yemesi çok iyi. Biraz kilo problemi vardı, yavaş yavaş kilo alıyor zaten. Çok seviyor yemek yemeyi. İlk geldiğinde yemekten de muzdaripti, yemek yemiyordu. Şuana kadar operasyon geçirmedi ama operasyon geçirmesi gerekiyor. Yaşlı ve kısırlaştırılmamış. Böyle bir durumda tümörleri çok görüyoruz veya başka şeyler görülüyor. Onun da ufak bir problemi var. Bir ameliyatı olacak. Bunun için genel durumunun biraz daha toparlanmasını, daha da kilo almasını bekliyoruz. Ondan sonra ameliyatını yapıp tedavisini tamamlayacağız” şeklinde konuştu.
(MB-
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