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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Terk edilen araçta 3 kilogram uyuşturucu çıktı

Terk edilen araçta 3 kilogram uyuşturucu çıktı

terk edilen araç

Polis Amfetamin Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

-terk edilen araç içerisinde ki uyuşturucu

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan ve şüphelilerin terk ederek kaçtığı araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı. Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Aktepe İslahiye yolunda meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği 27 PM 915 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ikazına uymayan sürücü ile polis ve jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil islaye karayolunda patika bir yol girişinde terk edilmiş halde bulundu. Yakıtı bittiği için terk edildiği tahmin edilen otomobil içerisinde yapılan aramada 3kg kristal Metamfetamin ateş buz denilen uyuşturucu madde bulundu kaçan şahıslar polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. (GKH
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