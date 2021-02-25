Terhisini alan asker yolda kaza yaparak hayatını kaybetti

-Otomobilden kopan parçalar

-Ambulans, jandarma araçları

-Araç kuyruğu

-Kalabalık

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Erzincan’da vatani görevini yerine getiren ve terhis alan Ömer Faruk Keser, akrabalarıyla özel araçla Şanlıurfa’ya giderken, Siverek-Hilvan arasındaki karayolunda kaza yaptı. Terhisini yeni alan Ömer Faruk Kese hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre M.K idaresindeki 63 AJ 474 Opel markalı otomobil, Siverek-Hilvan arası Cehennem dersi yakınlarında, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampolde bulunan taşlara çarparak, takla attı. Meydana gelen kazada Ömer Faruk Keser (21)olay yerinde hayatını kaybederken, Sürücü M,K ile birlikte C,K. Ve Ö,K. Yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkartılarak, Siverek ve Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, Cumhuriyet Başsavcılığının incelmesi sonrasında Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser’in Erzincan’da vatani görevini bitirip, memleketi Şanlıurfa’ya gitti öğrenildi. Kaza sonrası Siverek-Şanlıurfa karayolu yarım saatliğine kapanırken Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza yapan aracın çekilmesi sonucu, yol tamamen ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Siverek ve Hilvan’dan ambulanslar olay yerine sevk edildi (MB-LO-Y



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