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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tendürek geçidinde devrilen tır yandı - AĞRI

Tendürek geçidinde devrilen tır yandı - AĞRI

- Ağrı - Van kara yolunda tır yangını - Tırı söndürme çalışmaları - Yolun trafiğe kapatılmasıTendürek geçidinde devrilen tır yandıAĞRI (AA) - Ağrı - Van kara yolundaki Tendürek geçidinde devrilerek alev alan tıra itfaiye müdahale etti. Ağrı 'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek geçidinde İran plakalı tır devrilerek alev aldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, çeşitli temizlik malzemeleri yüklü tırdaki yangın söndürdü.Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan kara yolunda tırdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma İran Tır Yangını 

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