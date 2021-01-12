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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

Askerlerin karlı arazide operasyonu

Taarruz Helikopter Kar Örtüsü Terör Operasyonu Kış Mevsimi Terör Örgütü 

-Operasyondan fotoğraflar

( AĞRI - ÖZEL) AĞRI

- Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu. Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32’ adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.
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