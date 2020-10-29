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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

Temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

Olay yerindeki mermiler

Uçaksavar Mermisi Belediye İşçisi Polis Ekipleri Irak Uçaksavar 

-Polislerin inceleme yapması
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da temizlik yapan belediye işçisi ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dolu olduğunu tespit edilen mermiler ilk incelemenin ardından polis tarafından götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-İP-
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