( ADIYAMAN ) Temizlik personellerine teşekkür belgesi ADIYAMAN



- Adıyaman'da pandemi sürecinde yoğun ve istikrarlı çalışmaları nedeniyle Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi.

Adıyaman’da başarılı meslek gruplarını teşvik etmek amacıyla her yılsonunda yılın en başarılı meslek gruplarını belirleyip teşekkür belgesi ile ödüllendiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği tarafından bu yılın en başarılı meslek grubu Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olarak belirlendi. Daha önce emniyet teşkilatına ve sağlık çalışanlarına verilen belgenin bu yıl ki sahibinin gece gündüz demeden şehrin dört bir yanında gayretle çalışan temizlik personelleri oldu. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, gayretlerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım’a ve tüm temizlik personeline teşekkür etti. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gayretle çalışan personellerini böyle bir şekilde onure etmesinden dolayı Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş’a ve yönetimine teşekkür etti. 260 Temizlik personellinin teşekkür belgesi aldığı programda konuşan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Adıyaman genelinde kendi alanında başarılı olan meslek gruplarının başarılı çalışmalarından dolayı halkımıza hizmet eden değerli kardeşlerimizin başarılı hizmetlerinin çatasını yükseltmek amacıyla teşekkür belgesi vererek onları ödüllendirmek adına karar almıştık dernek olarak. Bugünde Adıyaman Belediyesinin en çalışkan birimi olan, bu pandemi sürecinde gece, gündüz çalışan, çalışmalarıyla yüreğimize dokunan, mutlu edip onurlandıran temizlik işlerimi birimini yılın en çalışkan birimi seçtik biz. Temizlik işçileri zaman zaman bizim yerden kaldıramadığımız, alamadığımız çöpleri gece gündüz demeden temizliyor. Bizlere hizmet ediyorlar. Bizlerde onlara teşekkür etmek için bir araya geldik. Dolayısıyla temizlik işlerinde çalışan bütün personellere teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Muhtarlarımı tebrik ediyorum. İşçi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Her kuruşlarını hak ediyorlar. Arkadaşlarımızın bazı sitemleri var, vatandaşların bizlere bakış açıları biraz olumsuz diye, bu çok ayıp bir şey. Vatandaşların temizlik işçisine böyle olumsuz gözle bakması ayıplanacak hiç hoş bir şey değil. İşlerini canla, başla yapıyorlar. Dediğim gibi Her kuruşlarını hak ederek kazanıyorlar. Helal hoş olsun keşke daha fazlasını verebilsek bu fedakar insanlara" şeklinde konuştu.

Temizlik personellerinden Ercan Olcay ise, “Muhtarlarımıza katkılarından ve bizlere verdikleri belgeden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlerden memnun oldukları için bu belgeyi bize verdiler. Bizler kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(CK-SD-Y)



