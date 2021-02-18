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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Temizlik işçisi hem söyledi hem temizledi

Temizlik işçisi hem söyledi hem temizledi

Karla mücadeleden detay görüntüler

Temizlik İşçisi Karla Mücadele Kaldırımlar Harekete Geç Kar Yağışı 

-Temizlik işçisinin şarkı söylemesi

( ARDAHAN )- Ardahan’da karla mücadele ARDAHAN

- Ardahan Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan Çelik, karla mücadele çalışmasında hem söyledi hem de temizledi. Çelik'in bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ardahan Belediyesi ekipleri, kar yağışına karşı tüm önlemlerini aldı. Oluşturulan karla mücadele ekibi, vatandaşların mağduriyet ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarına başladı.
Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla harekete geçen Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre karla mücadeleye devam ediyor. Vatandaşların, yollarda ve sokaklarda sıkıntı yaşamamaları adına ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Yollarda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanında, ana arterler üzerindeki kaldırımlarda da kar küreme ve temizleme çalışmaları sürüyor.Öte yandan, temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan Çelik'in karla mücadele çalışmasında şarkı söylediği anlar vatandaşlardan ilgi gördü.
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