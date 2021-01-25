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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Temizlik işçisi bulduğu paranın sahibini de bularak teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu paranın sahibini de bularak teslim etti

Temizlik işçisi Volkan Kaya ile parayı bulduğu cadde üzerinde röportaj ve aktüel görüntüler

Temizlik İşçisi Çeyrek Altın Aktüel 

-Temizlik işçisi Volkan Kaya paranın sahibinin komşusu Fatma Akarca’ya parayı teslim ediyor
-Parayı teslim alan Fatma Akarca ile röportaj
-Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan makamında temizlik işçisine bir çeyrek altın ile ödüllendiriyor
-Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ile röportaj

( OSMANİYE ) -- Sokakta bulduğu 4 bin 800 liranın sahibini bulmak için kapıların zilini tek tek çaldı, en sonunda paranın sahibini bularak teslim etti OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine belediye temizlik işçisi sokak temizlerken bulduğu paranın sahibini bulmak için sokaktaki evleri tek tek dolaştı. En sonunda parayı kaybeden kişiyi bulan temizlik işçisi bulduğu 4 bin 800 TL’yi sahibine teslim etti. Kadirli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 26 yaşındaki Volkan Kaya, Dere Mahallesi, Alacami Caddesinde temizlik yaparken kaldırım kenarında bir deste halinde içinde 4 bin 800 TL olan para buldu. Parayı yanına alan Volkan Kaya, ardından da paranın sahibini bulmak için cadde üzerindeki evlerin zillerine tek tek bastı. En sonunda aynı cadde üzerinde ikamet adan Adnan Celal Savrun adlı kişinin para kaybettiği bilgisi aldı. Savrun’un bir iş için şehir dışına çıkması dolayısıyla temizlik işçisi Volkan Kaya bulduğu parayı kaybeden adamın komşusu Fatma Akarca’ya teslim etti. Volkan Kaya, “Cadde üzerinde temizlik yaparken bir deste para buldum. Paranın miktarı 4 Bin 800 TL. Sahibini bulmak için evleri dolaştım. Sonunda paranın sahibini bularak teslim ettim” dedi.
Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ise örnek davranış sergileyen temizlik işçisini bir çeyrek altın ile ödüllendirdi. (SLÇ-
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