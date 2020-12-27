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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Temizlik işçileri bu kez kardan canavar yaptılar

Temizlik işçileri bu kez kardan canavar yaptılar

Kar yığını

Kar Yığını Kar Temizliği Hatıra Fotoğrafı Van Gölü Canavarı Kar Yığınları 

-İş makinesi yardımı ile kardan canavar yapılması
-Canavarı yapmaları
-Yapılan kardan van gölü canavarı
-detaylar

( VAN )- Edremit Belediyesi temizlik işçileri, kar temizliğinden sonra Edremit kent meydanına kardan Van Gölü canavarı yaptılar VAN

- Van'ın merkez Edremit Belediyesi temizlik işçileri, kent meydanında biriktirdikleri kar yığınıyla kardan Van Gölü canavarı yaptılar.Hafta başı Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte kapanan mahalle ve mezra yolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açılırken, merkezde ise kaldırımlar, ara sokaklar ve meydanlar temizlendi."Kardan Van Gölü canavarı yaptılar"Van'ın merkez Edremit Belediyesi temizlik işçileri, ilçe merkezinde kaldırımları temizledikten sonra Van Gölü sahilindeki Edremit Kent Meydanına indiler. Vatandaşların yürüyecek alanları temizleyen işçiler, daha sonra meydanda topladıkları kar yığınlarını iş makinesinin de yardımı ile zaman zaman gündeme gelen Van Gölü canavarının kardan versiyonunu yaptılar. 10 işçinin yaklaşık 2 günde yaptıkları kardan Van Gölü canavarının boyu 10 metre. Edremit kent meydanı sahiline gelen vatandaşlar, kardan Van Gölü canavarını görünce gördükleri manzaraya şaşırırken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyorlar.
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