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Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü

Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( KARABÜK ) KARABÜK

Ormana Yangın Ormanlı Altın Trol 


- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temizlik için yakılan ateş ormanlık alan sıçramadan söndürüldü. Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köprücek mevkinde bahçesinin kenarından temizlik için yakılan ateş rüzgarında etkisi ile örtü yangına döndü. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme aranzözü tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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