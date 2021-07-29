Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temizlik için yakılan ateş ormanlık alan sıçramadan söndürüldü. Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köprücek mevkinde bahçesinin kenarından temizlik için yakılan ateş rüzgarında etkisi ile örtü yangına döndü. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme aranzözü tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

