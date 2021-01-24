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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış

Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış

Köpek ve temizlik işçisinin görüntüsü

Temizlik İşçisi Köpek Temizlik Görevlisi Sokak Köpekleri Sokak Hayvanları 

-Temizlik işçisinin köpeği beslemesi
-Temizlik işçisinin köpekle oynaması
-Temizlik işçisi Röp.
-Temizlik işçisinin el sallayarak gitmesi ve köpeğin onu takip etmesi
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da temizlik görevlisi olarak sokaklarda çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan kendi imkanları ve esnaflardan aldığı destekle sokak hayvanlarını besliyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan, temizlik yaptığı sokak ve caddelerde bulunan sokak hayvanlarını besliyor. Kendi imkanları ve esnaflardan aldığı gıda desteği ile hayvanları doyurmaya çalışan Ali Ceylan, hem temizlik yapıyor hem de hayvanlarla ilgileniyor. Hayvanların aç kalmasına razı olmayan Ceylan, ekmek ve çeşitli gıda maddeleriyle sokak hayvanlarını besliyor. Soğuk kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için doyurmaya çalıştığını belirten Ceylan, “Temizlik işinde çalışıyorum. Köpeklere yemek verdim soğuk diye, aç kalmasın diye. Esnaflarımızdan yemek alırım sokak köpeklerini aç bırakmamak için her zaman veriyoruz” dedi.
15 Temmuz Milli İdare Meydanında da bir köpeğin karnını doyuran Ceylan el sallayarak görevine dönerken, karnını doyurduğu köpekte arkasından onu takip etti. (YC-İP-
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