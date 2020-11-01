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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Temizlik görevlisinden örnek davranış...Yerde bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Temizlik görevlisinden örnek davranış...Yerde bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Paranın yere düşmesi

Polis Temizlik Görevlisi Kamera Polis Ekipleri 

-Temizlik görevlisinin parayı bulması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da temizlik yaptığı sırada yerde içi para dolu poşet bulan temizlik görevlisi parayı sahibine teslim etti. Temizlik görevlisi bu davranışıyla herkese örnek oldu. Kartal Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet Said K. isimli bir kişi aracından inerken içinde 15 bin 675 lira para bulunan poşeti yere düşürdü. Rezidansta temizlik görevlisi olarak çalışan Emircan E. temizlik yaptığı sırada poşet içerisinde ıslanmış halde bulunan paraları fark etti ve polis ekiplerine verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı düşüren araç sürücüsünü tespit etti. Düşürülen para sahibine teslim edildi. Temizlik görevlisi bu davranışıyla herkese örnek oldu. Öte yandan paranın düşürülme ve bulunma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet Said K. isimli şahsın aracından indiği sırada içi para dolu poşeti yere düşürdüğü, daha sonra temizlik yapan görevli Emircan E.’nin ise parayı bulduğu yer alıyor.
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