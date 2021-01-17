Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış

Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış

Personelin hayvanları sevmesi

Sosyal Medya Köpek Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-Elindeki yemeği hayvanlara yedirmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kar yağışı ile birlikte başlayan soğuk havalar sonrası Ümraniye Belediyesi çalışanı bir personel öğle yemeği kumanyasını sokaktaki hayvanlarla paylaştı. İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durumdan en fazla etkilenenlerde sokak hayvanları oldu. Ümraniye'de insanın içini ısıtan görüntüler oluştu. Ümraniye Belediyesi Temizlik Hizmetleri biriminde çalışan bir personel öğlen yemeği olan kumanyasını sokakta yaşayan köpeklerle paylaştı. İç ısıtan o görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı