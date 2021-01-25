Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

-Paranın sahibine teslim edilmesi

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( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta temizlik görevlisi bir vatandaş, yolda bulduğu 50 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat Gölcü, çalıştığı şirkete ait 250 bin lirayı yanına alarak borçlarını yatırmak için bankanın yolunu tuttu. Bu sırada paranın 50 bin lirasını düşüren yolcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Aradan fazla zaman geçmeden Dulkadiroğlu Belediyesi’nde çevre temizliği görevini yapan Halil İbrahim Çınar, o sırada yerdeki 50 bin lirayı görerek hemen 155 hattından durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu parayı düşüren vatandaşa ulaşıldı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir araya gelen parayı bulan temizlik görevlisi, parayı düşüren kişiye teslim etti. 50 bin lirayı bulan Halil İbrahim Çınar, "Ben temizlik görevimi yaparken çöp konteynırının orada bir miktar para buldum ve hemen polisi aradım. O sırada sahibine parayı ulaştırmaya çalıştım. Burada da parayı sahibine teslim ediyoruz” dedi.

Parayı düşüren Vedat Gölcü ise, "Buradan arkadaşımızın ailesi ve akrabalarına 1 yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istiyorum. Bizler para bulunca duygulandık. Toplamda 250 bin liraydı ve duygulandık. Banka borçlarımız vardı. Arkadaşımıza teşekkür ederiz” dedi.

(HLL-



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