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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

Röportaj

Sosyal Medya Köpek Temizlik Görevlisi İslam Çekim 

-Arşiv görüntüler

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. O anları anlatan ve sosyal medyada kendini gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren Erhan Taşpınar isimli Rize Belesiyesi çalışanı “Bölgem olan İslampaşa mahallesinde çalışırken mola saatinde mola verdim. Orada ki sahipli bir köpek benim süpürgemi alıp koşmaya başladı.
Bende peşinden koştum, böyle bir enstantane oldu. Orada bir vatandaş çekim yaptı ve internete attı. Öyle güleceğimiz bir durum oldu. Bende sosyal medyada rastladım. Hayvanları seviyorum, onlara değer veriyorum” ifadelerini kullandı. Videoda ki ‘O bana zimmetli’ sözleri hakkında da konuşan Taşpınar “Biz ailecek Kemal Sunal filmlerini severek izleriz. Bende rahmetliyi çok seviyorum Allah gani gani rahmet eylesin. Onun için söyledim bende. Baya da bir yorum geldi. Süpürgeyi kurtardım ama zaten bana getirecekti onu” şeklinde konuştu.
(HFD-
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