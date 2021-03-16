Temizlik görevlisi ile süpürgesini çalan köpek arasındaki kovalamaca kamerada

-Görevlinin kovalamacası

-Temizlik görelisinin köpeği uyarması



( RİZE )- Süpürgesini çalan köpeğe 'Bu benim üzerime zimmetlidir' diye seslendi RİZE



- Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Rize’de süpürgesini ağzına alarak bir anda kaçmaya başlayan köpeği fark eden belediye çalışanı temizlik görevlisini hemen süpürgesinin peşine düştü. Köpeği ‘Dur kaçma’ diye bağıran belediye çalışanı köpeği yakaladı ve ‘Bu benim üzerime zimmetlidir’ diye uyardı. O anlar ise anbean cep telefonu kamerası kaydedildi.



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