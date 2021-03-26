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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

Saçaklardaki buz sarkıtlarından görüntü

Buz Sarkıtları Karahisar Kaldırımlar Yağan Kar Yağışı 

-Sarkıtları bir vatandaşın pencereden kırmasından görüntü
-Vatandaş röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Belediye temizlemeyince bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerden uzanarak buzları kırmayı çalışıyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yağan kar sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları adeta kazalara davetiye çıkartıyor. Afyonkarahisar Belediyesi’nin temizlemediği buz sarkıtlarını üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları paspas ve süpürgeler ile temizlemeye çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kentte hafta içi aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çatılarda biriken kar birikintileri güneşin etkisi ile erimeye başlayınca çatı saçaklarında buz sarkıtları oluşturdu. Buz sarkıtları özellikle kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Sarkıtların Afyonkarahisar Belediyesi tarafından temizlenmemesine ise bir çok vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşlar sarkıtlardan kaçmak yani kaza yaşamamak için büyük gayret gösterirken, binaların üst katlarında oturan bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları paspas ve süpürgeler ile balkon ve pencerelerden uzanarak buzları kırmayı çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.
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