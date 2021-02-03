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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM yanyolda otomobil alev alev yandı

TEM yanyolda otomobil alev alev yandı

yanan araçtan görüntüler

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

Bild Kamera Trafik Yoğunluğu Cep Telefonu 


- TEM otoyolu Altınşehir yanyolda bir otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Edinilen bilgilere göre olay bu sabah Tem otoyolu Altınşehir yanyolda yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Oto yangını nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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