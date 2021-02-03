TEM yanyolda otomobil alev alev yandı



- TEM otoyolu Altınşehir yanyolda bir otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay bu sabah Tem otoyolu Altınşehir yanyolda yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Oto yangını nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. (VK-ÖFA



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