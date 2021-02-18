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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM otoyolunda ticari otomobil çevik kuvvet minibüsüne çarptı:1 yaralı

TEM otoyolunda ticari otomobil çevik kuvvet minibüsüne çarptı:1 yaralı

Kaza yerinden ilk görüntüler

Çevik Kuvvet Emniyet Şeridi 

-kazaya karışan araçlardan detaylar
-oluşan trafik kuyruğundan görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem'de uzun araç kuyruğu oluştu
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