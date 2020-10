TEM otoyolunda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı; 2 ağır yaralı

--itfaiye ekipleri

- Ümraniye TEM otoyolu Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Otomobil sürücüsünün ise feci kaza da burnu dahi kanamadı. Bariyerlere saplanan otomobili itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Olay saat 03.00 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Dudullu kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hızlı olan ismi henüz öğrenilemeyen 34 CDF 637 plakalı otomobil sürücüsü aynı istikamete seyir eden 34 THK 24 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil adeta bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin bariyerlere saplanması sonucu araçta bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu hemen İtfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 ağır yaralıyı dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek TEM otoyolunda güvenlik önlemi aldı. Daha sonrasında yaralıların ilk müdahelesi olay yerinde yapılarak tedavi edilmek üzere isimleri henüz öğrenilemeyen 2 ağır yaralıyı çevredeki hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobili ise itfaiye ekipleri güçlükle çıkartarak çekiciye koydu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



