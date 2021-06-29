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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
TEM Otoyolunda midibüs devrildi: 4 işçi yaralı

TEM Otoyolunda midibüs devrildi: 4 işçi yaralı

Kapanan yoldan görüntü

Polis Hastane Beyköy Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Röportaj
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Eyüp Sultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve içinde 20 işçinin bulunduğu midibüs kazasında 4 işçi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan Edirne istikameti midibüsün kaldırılmasından sonra açıldı. Kaza saat 00.00’da Eyüp Sultan İlçesi TEM Otoyolu Alibeyköy Mevkii Akşemsettin viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CBB 090 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 20 işçiden 4’ü yaralandı İçinde 20 işçinin olan midibüsün devrildiğini gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 işçiyi ambulanslara bindirerek çevredeki hastanelere sevk etti. Uzun trafik kuyruğu oluştu Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durması nedeniyle trafik kuyruğu oluştu. Kaza yerine çağrılan çekici vinç ile 34 CBB 090 plakalı devrilen midibüs kaldırıldı. Devrilen midibüs kaldırıldıktan sonra TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı. (DH-
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