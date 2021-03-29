Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEM otoyolunda maske yüklü kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

TEM otoyolunda maske yüklü kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

Yanma anı

Polis Kamera Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Yanan kamyonet
-Sürücü
-Maskeler
-Trafik detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beykoz TEM otoyolunda kasasında maske yüklü kamyonet, seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi yolun kenarına çektikleri kamyonetten kendilerini dışarı attı. Kamyonet yol kenarında alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı. Olay, Beykoz TEM otoyolu Molla Gürani Viyadüğü mevkiinde Ankara istikametinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Emrah Erdoğan yönetimindeki 34 NN 8877 plakalı Ford marka kamyonet iddiaya göre seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Kamyonetin yandığını fark eden Erdoğan, yangına müdahale etmek için kamyonet ile yolda manevra yapmaya çalıştı. Sürücü Emrah Erdoğan ile beraberindeki kişi daha sonra kamyoneti yol kenarına park ederek kendilerini araçtan dışarı attı. Sürücü ile beraberindeki kişi yanan kamyonetin kasasındaki maske dolu kolileri de yere indirerek yanmaktan kurtarmaya çalıştılar. Kamyonet alevlere teslim olurken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonetin alev alev yandığı anlar ile itfaiyenin müdahalesi kameraya anbean yansıdı. (CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement