TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı

-İBB trafik kamerası

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Başakşehir’de TEM Otoyolu Edirne istikametinde iki tır çarpıştı. Tırın içinde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 18.15 sıralarında, Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. idaresindeki tır, aynı istikamette seyreden H.B.'nin kontrolündeki tırla çarpıştı. Kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle kullandığı tırın içerisinde sıkışan H.T., olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. H.T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kazanın etkisiyle trafik durma noktasına gelirken, trafiğin akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

