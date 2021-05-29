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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

OLAY YERİNDEN AKTÜEL VE DRONE GÖRÜNTÜLER

( KOCAELİ - DRONE- 2)- Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye ekipler sevk edildi- Trafik durma noktasına geldi KOCAELİ

Polis Sağlık Ekibi Trafik Kazası Gesi Yolcu Otobüsü 


- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1’i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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