Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM otoyolu savaş alanına döndü yaşananlar kameraya böyle yansıdı

TEM otoyolu savaş alanına döndü yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Kaza anı

Çarpma Anı Amatör Kamera Zincirleme Kaza Amatör Kar Yağışı 

-Öncesinde yaşananlar
-Kaza sonrası olay yerine görüntüleri
-Detaylar

( KOCAELİ )- TEM otoyolunda yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu KOCAELİ

- TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada TEM otoyolu savaş alanına döndü. Kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi. 8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı saniye saniye kaydedildi. (RFK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı