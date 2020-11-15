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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

TEM Otoyolu’nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

Kazadan yara alan kişinin ambulansa bindirilişinden görüntü

Polis Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazada takla atan araç ve yola saçılan kömür torbalarından görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu’nda torbalarla kömür yüklü minibüs, yol kenarına savrulduktan sonra takla attı. Kazada ağır şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 00:30 sıralarında Tem otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan 34 BM 627 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple yol kenarına savrularak takla attı. Minibüste bulunan sürücü ve bir yolcu, kaza sonrası ağır yaralandı. Aracın bagaj kısmına torbalar halinde yüklenen kömürler ise kaza sonrası yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken takla atan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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