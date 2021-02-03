TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 2 yaralı

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( İSTANBUL )- Virajı alamayan TIR yola devrildi, hız kadranı 20 km’de kaldı İSTANBUL



- TEM Otoyolundan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanmak için girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yola devrildi. İki kişinin yaralandığı kazada TIR’ın hız kadranının 20 km’de takıldığı görülürken kaza sonrası TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, saat 19:00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar istikametinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak için girdiği virajda 27 HG 099 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü Mustafa Kurt ile araç içerisinde bulunan İbrahim Halil C., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yan yatarak bariyerlere giren TIR içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki bir şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bariyerlere çarpan TIR’ın hız kadranının 20 km’de takıldığı görüldü.

Kaza sonrası TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, virajı alamayarak yol kenarına devrilen TIR’ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. (SB- MB-



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