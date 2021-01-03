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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada

TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada

-Cep telefonu-

Kamera Cep Telefonu Irak 

-Grubun kavga etmesi
-Tekme ve yumrukla vurmaları
-Şahsın yere düşmesi
-Sürücülerin araya girmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ataşehir bağlantı yolunda yol verme tartışması yüzünden iki grup birbirine girdi- Kavga esnasında genç bir yumrukla yere serildi İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışma nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı.
Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.
Bir yumrukla yere serildi Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.
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