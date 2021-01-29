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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

TEM Otoyolu’nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

Şahıslar detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Ticari Taksi Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Polis Ekipleri 


- Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir ticari taksi durduruldu. Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Araç sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçaklığı' suçundan işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.
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