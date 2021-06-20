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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda soya fasulyesi yüklü tır devrildi...Yol soya fasulyesi ile kaplandı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

TEM Otoyolu'nda soya fasulyesi yüklü tır devrildi...Yol soya fasulyesi ile kaplandı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza yerinden detaylar

Polis Soya Fasulyesi Karya Polis Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan detaylar
-Yoldan detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan soya fasulyesi yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma neticesinde yaralı olarak itfaiye ekiplerince kurtarılırken, soya fasulyesi ile kaplanan yol temizlendi. Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.V. idaresindeki 29 AD 417 plakalı soya fasulyesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın kabininde sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları neticesinde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yola dökülen soya fasulyelerinin temizlenmesinin ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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