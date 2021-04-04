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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda lüks otomobille “makas” terörü kamerada

TEM Otoyolu’nda lüks otomobille “makas” terörü kamerada

Avcılar mevkisinde makas

Sosyal Medya Kamera Trafik Terörü Lüks Otomobil 

-Ataşehir mevkisinde makas

( İSTANBUL -ÖZEL)- Avcılar ve Ataşehir mevkisinde otomobilli 2 maganda makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü İSTANBUL

- TEM Otoyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde otomobilli 2 maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar dehşete düşüren o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında "makas" atmaya başladı.
Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı. Makas atıp terör estirdiler Ataşehir mevkisinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı.
Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (DCC-YM-
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