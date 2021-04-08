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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı

TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sürücü Belgesi Polis Merkezi Harekete Geç Polis Ekipleri Lüks Otomobil 


- TEM otoyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde lüks otomobiliyle araçların arasında defalarca makas atan sürücü gözaltına alındı. TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başlamış, dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları kaydettiği görüntüleri de sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 DJ 8851 plakalı araç sürücüsünün M. D. olduğu tespit etti. Ardından yakalanarak polis merkezine götürülen sürücüye bin 339 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi.
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