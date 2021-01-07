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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü

olay yeri

Jandarma Karya Geri Dönüşüm Direksiyon Trol 

-araçtan görüntü
-fotoğraflar

( SAKARYA ) SAKARYA

- TEM Otoyolu Sakarya geçişinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyon bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenilen İsmail Durmaz idaresindeki 41 UM 084 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Durmaz ve yanında yolcu olarak bulunan Fikret Karakaya sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kişinin öldüğü tespit edildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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