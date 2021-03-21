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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu’nda kaza: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yaralının araçtan çıkartılması
-Röportaj
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Kaza yerinde ikinci kaza oldu İSTANBUL

- Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ekiplerin inceleme yaptığı esnada ikinci bir kaza meydana gelirken, ıslak zeminde duramayan bir otomobil tır’a arkadan çarptı. Kaza, saat 23:00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BIH 161 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 07 EGA 88 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ikinci kaza oldu Kazanın olduğu yerde polis ve itfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle sol şeritte bekleyen 55 JN 411 plakalı tıra, 34 EC 3198 plakalı otomobil arkadan çarptı. Buradaki ikinci kaza da ise araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil içerisinden kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, “Önde kaza olmuştu. Önümüzdeki tırlar durdu. Onların durmasıyla yağışlı hava nedeniyle frene bastım ama duramadım. Bu kazadan bu kadarıyla ucuz atlattık” dedi.
Kaza yapan araçların çekçi ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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