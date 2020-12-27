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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda kaza: 1 ölü 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda kaza: 1 ölü 1 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇLAR

İlk Müdahale Polis Çağa Ticari Araç Polis Ekipleri 

-POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 34 DNK 734 plakalı Skoda marka otomobil, önünde ilerleyen Mustafa E. (77) Yönetimindeki 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Y. yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa E.’nin cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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