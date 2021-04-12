TEM Otoyolu’nda feci kaza

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( İSTANBUL )-Tır önce bariyerleri ezdi sonra refüje girdi İSTANBUL



- TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır önce bariyerlere çarptı ardından refüje girerek durabildi. Atık su madde yüklü olan tır tankeri ile birlikte refüj ortasında kaldı. Tır sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 04.30’da TEM Otoyolu Büyükçekmece İlçesi Kumburgaz Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soner Y. İdaresindeki 34 DMV 301 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından refüje girerek durabildi. Çarpmanın etkisiyle refüje giren tırın tankeri makaslayarak arada kaldı. Kazanın olduğunu gören sürücüler ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tırda sıkışan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. TEM’de trafik yoğunluğu yaşandı Kazanın kısıtlamanın son saatlerine yakın olması sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğun trafik yoğunluğu yaşandı. Tırın refüjden kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı. Sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.



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