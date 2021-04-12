Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda feci kaza

TEM Otoyolu’nda feci kaza

Kaza yapan araçtan görüntü

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Bariyerlerden, refüjden ve tabelalardan görüntü
-Yoldaki trafikten görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )-Tır önce bariyerleri ezdi sonra refüje girdi İSTANBUL

- TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır önce bariyerlere çarptı ardından refüje girerek durabildi. Atık su madde yüklü olan tır tankeri ile birlikte refüj ortasında kaldı. Tır sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 04.30’da TEM Otoyolu Büyükçekmece İlçesi Kumburgaz Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soner Y. İdaresindeki 34 DMV 301 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından refüje girerek durabildi. Çarpmanın etkisiyle refüje giren tırın tankeri makaslayarak arada kaldı. Kazanın olduğunu gören sürücüler ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tırda sıkışan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. TEM’de trafik yoğunluğu yaşandı Kazanın kısıtlamanın son saatlerine yakın olması sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğun trafik yoğunluğu yaşandı. Tırın refüjden kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı. Sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement