Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı

TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı

drone görüntüsü

( BOLU -DRONE)- TEM’de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu havadan görüntülendi BOLU

Uzunlu Yol Çalışması 


- Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde yapılan asfaltlama çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden çift taraflı verilen trafik sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde bulunan 2 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması başlatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılmasının ardından trafik Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilmeye başladı.
Asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. TEM’de yapılan asfaltlama çalışmasıyla birlikte İstanbul şeridinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı