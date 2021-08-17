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TEM’in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
TEM’in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı

TEM’in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı

- KARAYOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU DRONE

Uzunlu Çağa Yol Çalışması Çökme Polis Ekipleri 

-- POLİS EKİPLERİNİN ARAÇLARI YÖNLENDİRMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU - DRONE)- TEM’den D100 Karayolu’na yönlendirile sürücüler kilometrelerce kuyruk oluşturdu- D100 Karayolu’nda oluşan trafik havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara yönü yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı. D100 Karayolu’na yönlendirilen sürücülerin oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki trafik havadan görüntülendi. Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara yönünde Çaydurt Gişeleri ile Yeniçağa Gişeleri arasında yolda meydana gelen çökmeler sebebiyle otoyolda çalışma başlatıldı. Otoyolda başlatılan çalışmayla birlikte TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. TEM’den Ankara yönüne seyir halinde olan sürücüler polis ekipleri tarafından Çaydurt Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildi. D100 Karayolu’na yönlendirilen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğunun oluşması sebep oldu. D100 Karayolu Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, polis ekiperi otoyola katılmak isteyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri’ne yönlendirdi. Karayolunda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. (FC
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