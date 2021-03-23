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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TEM Hadımköy’de zincirleme kaza: 4 yaralı

TEM Hadımköy’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Havadan görüntü

Hastane Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza 

-Yaralının taşınması
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Kaza sonrası trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İSTANBUL

- TEM otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde 2 kamyonet ve 1 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken olay yeri havadan görüntülendi. Kaza, saat 14.00 istikametinde TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BP 3793 plakalı kamyonet aynı istikamete giden diğer kamyonete ve binek otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar önce bariyerlere çarptı ardından yol kenarına çıktı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araçtaki dezenfektan tankı yola düştü Kaza sonrası kamyonetlerin birisinin içinde bulunan dezenfektan tankı yol kenarına düştü. Kazadan dolayı oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
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