TEM’deki feci kazada ölen ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu

--Ölen vatandaşın cenaze aracına taşınması

--Motosikletin çekiciye yüklenmesi

--Yoldan detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda tünel içindeki yangın panosuna çarparak 50 metre sürüklenen motosikletteki 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ölen ve yaralanan vatandaşların kimlikleri tespit edildi. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anlara istikametinde seyir halinde 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde kazada hayatını kaybeden vatandaşın ve motosikletin sürücüsünün Ahmet Tolga Avşar (34), ağır yaralanan vatandaşın ise Alp G. (21) 0lduğu tespit edildi. Alp G.’nin kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Avşar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yoğunluğa sebep oldu Kaza sebebi ile tek şeridi trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Kaza yapan motosikletin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından kapalı şeridin trafiğe açılması ile oluşan yoğunluk normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK

