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TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇLAR

İlk Müdahale Trafik Kazası Zincirleme Kaza Ticari Araç Polis Ekipleri 

-YARALILARA AMBULANSTA İLK MÜDAHALE
-YARALILARIN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da TEM Otoyolu’nda 2 otomobil, 1 cip ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsa K. idaresindeki 34 BEK 490 plakalı otomobil önünde ilerleyen Mustafa B. yönetimindeki 34 BMA 220 plakalı cipin ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra önündeki Cevdet Ç.’nin kullandığı 34 KM 2156 plakalı hafif ticari araç ile Sadullah G.’nin idaresindeki 55 ATM 46 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, sürücü İsa K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe K., Şeyma Nur K. ve Ali K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sebebiyle çift şeritten verilen trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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